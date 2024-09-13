МАГАТЭ увеличит число наблюдателей в Украине для безопасности АЭС

МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей направят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает "Энергоатом".

Отмечается, что на днях группа экспертов МАГАТЭ посетила одну из электрических подстанций, оказывающую влияние на безопасность и стабильность работы АЭС.

Подстанция, в свою очерель, недавно была повреждена из-за массового ракетного обстрела со стороны России.

Данный визит стал началом реализации договоренностей гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и президента Украины Владимира Зеленского.

В дальнейшем мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций.