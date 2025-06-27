МАГАТЭ: Уровень радиации в регионе Персидского залива не превышает норму

Уровень радиации в регионе Персидского залива остается нормальным.

Уровень радиации в регионе Персидского залива остается нормальным.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Согласно данным, регулярно предоставляемым МАГАТЭ через Международную систему радиационного мониторинга (IRMIS), охватывающую 48 стран, значительного радиоактивного выброса из какого-либо поврежденного ядерного энергетического реактора не выявлено.

"Иранская АЭС "Бушер" и Тегеранский исследовательский реактор представляли для нас главную проблему с точки зрения ядерной безопасности, поскольку любой удар, затронувший эти объекты, включая их внешние линии электропередач, мог бы вызвать радиологическую аварию с потенциальными последствиями как в Иране, так и за его пределами. Этого не произошло, и таким образом удалось избежать наихудшего сценария в ситуации с ядерной безопасностью", — заявил Гросси.

Он вновь подчеркнул, что ядерные объекты ни в коем случае не должны подвергаться нападениям.

Гросси также отметил необходимость продолжения инспекторами МАГАТЭ своей деятельности в Иране, как того требует Соглашение о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) с Агентством.