МАГАТЭ сообщило о взрывах возле Запорожской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС), что совпало с сообщениями об атаке беспилотников на учебный центр станции.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС), что совпало с сообщениями об атаке беспилотников на учебный центр станции.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В документе отмечается, что агентство не смогло подтвердить какое-либо воздействие на АЭС.

"Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки несколько раз. Это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей в Европе АЭС", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи на ЗАЭС (ИСАМЗ) в Украине сообщила о росте за последние сутки интенсивности военных действий в непосредственной близости от АЭС, включая многочисленные взрывы на разных расстояниях от площадки.

"Нападение на любую атомную электростанцию ​​совершенно неприемлемо, — заявил генеральный директор Гросси. В свете возросшей военной активности на ЗАЭС я еще раз призываю к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить явную угрозу ее безопасности, и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН для защиты объекта, и семи незаменимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, также определенных МАГАТЭ".