О нас

МАГАТЭ сообщило о взрывах возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о взрывах возле Запорожской АЭС Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС), что совпало с сообщениями об атаке беспилотников на учебный центр станции.
Другие страны
6 января 2025 г. 05:17
МАГАТЭ сообщило о взрывах возле Запорожской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС), что совпало с сообщениями об атаке беспилотников на учебный центр станции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В документе отмечается, что агентство не смогло подтвердить какое-либо воздействие на АЭС.

"Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки несколько раз. Это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей в Европе АЭС", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи на ЗАЭС (ИСАМЗ) в Украине сообщила о росте за последние сутки интенсивности военных действий в непосредственной близости от АЭС, включая многочисленные взрывы на разных расстояниях от площадки.

"Нападение на любую атомную электростанцию ​​совершенно неприемлемо, — заявил генеральный директор Гросси. В свете возросшей военной активности на ЗАЭС я еще раз призываю к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить явную угрозу ее безопасности, и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН для защиты объекта, и семи незаменимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, также определенных МАГАТЭ".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Италия обсуждает со SpaceX контракт на обеспечение правительственной связи
Италия обсуждает со SpaceX контракт на обеспечение правительственной связи
6 января 2025 г. 06:20
Суд рассмотрит вопрос о наличии у фон дер Ляйен иммунитета по делу о коррупции
Суд рассмотрит вопрос о наличии у фон дер Ляйен иммунитета по делу о коррупции
6 января 2025 г. 05:53
Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел плату за въезд в центр
Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел плату за въезд в центр
6 января 2025 г. 04:44
В Японии перевернулось рыболовецкое судно, есть погишие
В Японии перевернулось рыболовецкое судно, есть погишие
6 января 2025 г. 04:05
В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада
В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада
6 января 2025 г. 03:38
США необходимо $100 млрд для решения вопроса с границами
США необходимо $100 млрд для решения вопроса с границами
6 января 2025 г. 03:17
Ynet: Cлушания с участием Нетаньяху перенесли на две недели
Ynet: Cлушания с участием Нетаньяху перенесли на две недели
6 января 2025 г. 02:56
Не менее пяти человек погибло, еще семеро получили ранения при нападении на бар в Мексике
Не менее пяти человек погибло, еще семеро получили ранения при нападении на бар в Мексике
6 января 2025 г. 01:48
Республиканцы в Конгрессе намерены поднять потолок госдолга
Республиканцы в Конгрессе намерены поднять потолок госдолга
6 января 2025 г. 01:30
Израиль на переговорах не получал от ХАМАС список заложников
Израиль на переговорах не получал от ХАМАС список заложников
6 января 2025 г. 00:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi