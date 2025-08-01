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МАГАТЭ: Сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии возобновился

МАГАТЭ: Сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии возобновился Япония проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что сброс очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" возобновился.
Другие страны
1 августа 2025 г. 12:24
МАГАТЭ: Сброс очищенной воды с АЭС Фукусима-1 в Японии возобновился

Япония проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что сброс очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" возобновился.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети.

Процесс возобновился 1 августа.

30 июля в организации указали, что сброс в мировой океан очищенной воды был прекращен по соображениям безопасности. Угрозы для АЭС на тихоокеанском побережье Японии из-за землетрясения 30 июля на Камчатке не было, отметили в МАГАТЭ.

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Версия на азербайджанском языке "Fukusima-1" AES-dən təmizlənmiş suyun axıdılması prosesi bərpa edilib

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