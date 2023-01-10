МАГАТЭ развернет миссии собственных наблюдателей на всех украинских АЭС

МАГАТЭ развернет миссии собственных наблюдателей на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую атомную электростанцию.

МАГАТЭ развернет миссии собственных наблюдателей на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую атомную электростанцию.

Как передает Report , об этом сообщает со ссылкой на и. о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олега Корикова в эфире Ukraine Media Center.

Как отметил Кориков, мировое агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) приняло предложение Украины развернуть международные наблюдательные миссии на всех атомных станциях страны, миссии начнут работу в ближайшее время.

Глава Госатомрегулирования рассказал о ситуации, сложившейся на Запорожской АЭС, и подчеркнул, что все попытки присоединить станцию к российской энергосистеме провалились. В то же время оккупация АЭС представляет собой высокую ядерную опасность.

Поэтому, по словам главы Госатомрегулирования, Украина предложила установить наблюдательные миссии МАГАТЭ на всех других украинских станциях.

"Это необходимо для усиления ядерной безопасности в условиях войны. МАГАТЭ согласилось с нашим предложением, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС, включая Чернобыльскую", - сказал он.