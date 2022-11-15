МАГАТЭ продолжает диалог с Россией и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ продолжает попытки достичь договоренностей с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но признает, что этот вопрос крайне сложный.

МАГАТЭ продолжает попытки достичь договоренностей с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но признает, что этот вопрос крайне сложный.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Я рассказал министру Бербок о моих контактах с Дмитрием Кулебой, главой МИД Украины, и с русскими, о попытках выработать общую политическую волю для создания этой защитной зоны, что непросто. Но это не невозможно. И мы не сдаемся", - сказал он.

Говоря о трудностях в достижении консенсуса по зоне безопасности, Гросси указал, что "станция находится на линии фронта, она не рядом, не недалеко, а прямо на линии фронта". Этот факт, по словам Гросси, делает вопрос достижения договоренностей "еще более трудным".