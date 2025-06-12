О нас

МАГАТЭ приняло резолюцию о несоблюдении Ираном ядерных обязательств

МАГАТЭ приняло резолюцию о несоблюдении Ираном ядерных обязательств МАГАТЭ приняло резолюцию о несоблюдении Ираном ядерных обязательств
Другие страны
12 июня 2025 г. 12:59
МАГАТЭ приняло резолюцию о несоблюдении Ираном ядерных обязательств

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил резолюцию, согласно которой Иран не соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"По словам дипломатов, 19 стран этого органа МАГАТЭ, представляющего государства-члены агентства, проголосовали за резолюцию. Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 11 стран воздержались, две страны не голосовали", - пишет агентство.

В ответ на резолюцию официальный Тегеран заявил о намерении построить новый завод по обогащению урана. По словам иранских властей, объект будет расположен "в безопасном месте". Также сообщается, что готовятся и другие ответные меры, о которых будет объявлено позднее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Пассажирский самолет разбился в Индии
Пассажирский самолет разбился в Индии
12 июня 2025 г. 12:47
Китай одобрил несколько заявок на экспорт редкоземельных металлов
Китай одобрил несколько заявок на экспорт редкоземельных металлов
12 июня 2025 г. 12:40
Кайрат Камбаров: Казахстан реализует системные меры по обеспечению гендерного равенства
Кайрат Камбаров: Казахстан реализует системные меры по обеспечению гендерного равенства
12 июня 2025 г. 12:00
В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке теракта по примеру Брейвика
В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке теракта по примеру Брейвика
12 июня 2025 г. 11:21
В ходе разгона акции протеста в американском Спокане были задержаны более 30 человек
В ходе разгона акции протеста в американском Спокане были задержаны более 30 человек
12 июня 2025 г. 11:13
В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в мире
В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в мире
12 июня 2025 г. 11:02
Глава МИД Швеции: ЕС должен ввести санкции против израильских министров
Глава МИД Швеции: ЕС должен ввести санкции против израильских министров
12 июня 2025 г. 09:56
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев
12 июня 2025 г. 09:15
ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков
ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков
12 июня 2025 г. 07:04
Президент Бразилии выразил солидарность Фернандес де Киршнер после приговора суда
Президент Бразилии выразил солидарность Фернандес де Киршнер после приговора суда
12 июня 2025 г. 06:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi