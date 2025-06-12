МАГАТЭ приняло резолюцию о несоблюдении Ираном ядерных обязательств

МАГАТЭ приняло резолюцию о несоблюдении Ираном ядерных обязательств

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил резолюцию, согласно которой Иран не соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"По словам дипломатов, 19 стран этого органа МАГАТЭ, представляющего государства-члены агентства, проголосовали за резолюцию. Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 11 стран воздержались, две страны не голосовали", - пишет агентство.

В ответ на резолюцию официальный Тегеран заявил о намерении построить новый завод по обогащению урана. По словам иранских властей, объект будет расположен "в безопасном месте". Также сообщается, что готовятся и другие ответные меры, о которых будет объявлено позднее.