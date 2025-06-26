МАГАТЭ поставило Украине оборудование для АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило две новые поставки оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило две новые поставки оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

"В рамках комплексной программы МАГАТЭ по оказанию помощи в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Украине были осуществлены две новые поставки оборудования, в результате чего общее количество таких поставок с начала вооруженного конфликта достигло 142", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе поставки были осуществлены при финансовой поддержке Японии.