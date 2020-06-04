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МАГАТЭ поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19

МАГАТЭ поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19

Международное агентство по атомной энергии поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19, в ближайшие дни и недели поставки продолжатся. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

Речь идет о 250 партиях с диагностическим оборудованием и инструментами, реактивами и расходными материалами для ускорения процесса тестирования, а также оборудованием для личной защиты и лабораторными кабинетами для безопасного анализа взятых проб. Первой страной, получившей помощь агентства, стала Перу."Сто двадцать стран обратились к нам за помощью. Мы провели крупнейшую в истории МАГАТЭ операцию по оказанию помощи. Мы помогаем странам, предоставляя оборудование для проведения ОТ-ПЦР, а также материалы для тестирования и взятия проб", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) позволяет точно устанавливать наличие вируса за несколько часов. К настоящему моменту 80 стран получили помощь от МАГАТЭ, 49 из них поставили ПЦР-машины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались.

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