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МАГАТЭ поможет Японии наладить защиту крупнейшей АЭС от терактов

МАГАТЭ поможет Японии наладить защиту крупнейшей АЭС от терактов Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) помогут Японии наладить защиту от возможных террористических актов на самой мощной в стране и мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в префектуре Ниигата.
Другие страны
5 марта 2024 г. 05:46
МАГАТЭ поможет Японии наладить защиту крупнейшей АЭС от терактов

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) помогут Японии наладить защиту от возможных террористических актов на самой мощной в стране и мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в префектуре Ниигата.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, группа специалистов МАГАТЭ проведет осмотр станции, даст оценку и подготовит рекомендации по контртеррористической безопасности. В этой области на АЭС "Касивадзаки-Карива" в последние годы выявили несколько несоответствий установленным протоколам, что фактически привело к запрету эксплуатации станции в 2021 году.

Более чем за два года оператор объекта Tokyo Electric Power (TEPCO) добился прогресса в совершенствовании безопасности АЭС. В частности, были ужесточены меры отражения террористических атак, купирования последствий штормовой погоды и было усовершенствовано оборудование для защиты ядерных материалов. Японский регулятор в конце 2023 года снял запрет на эксплуатацию станции, но для ее перезапуска необходимо согласие местных властей. Предполагается, что МАГАТЭ поможет окончательно решить этот вопрос.

Отметим, что АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности семи реакторов, которая превышает 8,2 тыс. МВт. Правительство Японии решило пересмотреть политику, предусматривающую отказ от строительства новых АЭС, и активизировать работу по перезапуску реакторов, остановленных после аварии на станции "Фукусима-1" в 2011 году. В список попали шестой и седьмой энергоблоки АЭС "Касивадзаки-Карива".

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