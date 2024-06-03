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МАГАТЭ подготовит резолюцию, осуждающую намерения Ирана создать ядерное оружие

МАГАТЭ подготовит резолюцию, осуждающую намерения Ирана создать ядерное оружие В МАГАТЭ изучают возможности принятия резолюции с осуждением Ирана за намерение властей страны разработать ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы.
Другие страны
3 июня 2024 г. 21:00
МАГАТЭ подготовит резолюцию, осуждающую намерения Ирана создать ядерное оружие

В МАГАТЭ изучают возможности принятия резолюции с осуждением Ирана за намерение властей страны разработать ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Дипломаты раздумывают над тем, принимать ли резолюцию, осуждающую Иран за его заявления и за создание помех проверкам МАГАТЭ в связи с обнаружением на незадекларированных объектах частиц урана", - сообщает агентство.

В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с утверждением, что многие страны заявляли о готовности получить ядерное оружие в том случае, если Иран станет обладать им. Он подчеркнул, что появление такого оружия на Ближнем Востоке скажется очень негативно на обстановке в регионе.

В то же время он сказал, что недавно разговаривал с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани и не сомневается в продолжении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ.

Между тем, по различным данным, в проекте резолюции МАГАТЭ, кроме осуждения заявлений Тегеран, содержится призыв к иранским властям незамедлительно дать объяснения по поводу источника происхождения частиц урана. Также авторы документа призывают немедленно вновь подключить видеокамеры, которые ранее следили за ядерной активностью Ирана.

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