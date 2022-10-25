МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта Украины

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении главы атомного регулятора Рафаэля Гросс.

"МАГАТЭ готовит визит на эти объекты в ближайшие дни. Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов", - отмечается в тексте.

Отметим, что в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ в страну.