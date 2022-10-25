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МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта Украины

МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта Украины Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.
Другие страны
25 октября 2022 г. 01:37
МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта Украины

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы атомного регулятора Рафаэля Гросс.

"МАГАТЭ готовит визит на эти объекты в ближайшие дни. Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов", - отмечается в тексте.

Отметим, что в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ в страну.

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