МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта Украины

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.
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"МАГАТЭ готовит визит на эти объекты в ближайшие дни. Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов", - отмечается в тексте.
Отметим, что в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ в страну.