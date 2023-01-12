МАГАТЭ намерен разместить инспекторов на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях (АЭС).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях (АЭС).

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.

Ранее Гросси сообщил, что намерен посетить на будущей неделе Украину, после чего хочет приехать в Россию. Он отметил, что рассчитывает встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.