МАГАТЭ намерен разместить инспекторов на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях (АЭС).
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По их информации, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.
Ранее Гросси сообщил, что намерен посетить на будущей неделе Украину, после чего хочет приехать в Россию. Он отметил, что рассчитывает встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.