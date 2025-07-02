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МАГАТЭ ожидает от Ирана официального подтверждения о приостановке сотрудничества

МАГАТЭ ожидает от Ирана официального подтверждения о приостановке сотрудничества Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений СМИ о приостановке Ираном сотрудничества с агентством и ожидает официальной информации из Тегерана.
Другие страны
2 июля 2025 г. 14:48
МАГАТЭ ожидает от Ирана официального подтверждения о приостановке сотрудничества

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений СМИ о приостановке Ираном сотрудничества с агентством и ожидает официальной информации из Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

"Нам известно о соответствующих сообщениях [в СМИ]. МАГАТЭ ожидает дальнейшей официальной информации из Ирана", - ответил он на сообщения иранских СМИ о том, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с агентством.

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Версия на азербайджанском языке AEBA İrandan əməkdaşlığın dayandırılması barədə rəsmi təsdiq gözləyir

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