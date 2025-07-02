МАГАТЭ ожидает от Ирана официального подтверждения о приостановке сотрудничества

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений СМИ о приостановке Ираном сотрудничества с агентством и ожидает официальной информации из Тегерана.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений СМИ о приостановке Ираном сотрудничества с агентством и ожидает официальной информации из Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

"Нам известно о соответствующих сообщениях [в СМИ]. МАГАТЭ ожидает дальнейшей официальной информации из Ирана", - ответил он на сообщения иранских СМИ о том, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с агентством.