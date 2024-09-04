МАГАТЭ окажет поддержку Украине в закупке у Болгарии ядерных реакторов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит техническую поддержку Украине в реализации ее планов по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования, произведенного в России для проекта болгарской АЭС "Белене".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит техническую поддержку Украине в реализации ее планов по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования, произведенного в России для проекта болгарской АЭС "Белене".

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации по итогам встречи ее гендиректора Рафаэля Гросси с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В Киеве гендиректор Гросси договорился с президентом Зеленским о том, что МАГАТЭ предоставит техническую поддержку и рекомендации по ядерной безопасности Украине для реализации ее планов по закупке для Хмельницкой АЭС оборудования отмененного болгарского проекта АЭС "Белене". Это поможет Украине продолжить осуществление своих планов в соответствии со стандартами безопасности", - отмечается в тексте.

Осенью 2023 года премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение продать Украине два реактора и другое оборудование, изготовленное в России для атомной электростанции "Белене", решение о строительстве которой было отменено болгарским правительством. По его словам, независимая международная компания оценила стоимость оборудования, которое планируется продать, более чем в 1 млрд евро.