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МАГАТЭ окажет поддержку Украине в закупке у Болгарии ядерных реакторов

МАГАТЭ окажет поддержку Украине в закупке у Болгарии ядерных реакторов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит техническую поддержку Украине в реализации ее планов по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования, произведенного в России для проекта болгарской АЭС "Белене".
Другие страны
4 сентября 2024 г. 00:26
МАГАТЭ окажет поддержку Украине в закупке у Болгарии ядерных реакторов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит техническую поддержку Украине в реализации ее планов по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования, произведенного в России для проекта болгарской АЭС "Белене".

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации по итогам встречи ее гендиректора Рафаэля Гросси с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В Киеве гендиректор Гросси договорился с президентом Зеленским о том, что МАГАТЭ предоставит техническую поддержку и рекомендации по ядерной безопасности Украине для реализации ее планов по закупке для Хмельницкой АЭС оборудования отмененного болгарского проекта АЭС "Белене". Это поможет Украине продолжить осуществление своих планов в соответствии со стандартами безопасности", - отмечается в тексте.

Осенью 2023 года премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение продать Украине два реактора и другое оборудование, изготовленное в России для атомной электростанции "Белене", решение о строительстве которой было отменено болгарским правительством. По его словам, независимая международная компания оценила стоимость оборудования, которое планируется продать, более чем в 1 млрд евро.

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