МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта", - указано в документе.