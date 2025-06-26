МАГАТЭ не получало уведомлений от Ирана о прекращении сотрудничества

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получило от Ирана официального уведомления о законопроекте, касающемся прекращения сотрудничества.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получило от Ирана официального уведомления о законопроекте, касающемся прекращения сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в агентстве.

"Мы знаем про эти сообщения (о подготовке в Иране закона о приостановке сотрудничества - ред.). По состоянию на данный момент МАГАТЭ не получало официального уведомления от Ирана по этому вопросу", - заявил он.

Отметим, что 25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил текст законопроекта. Теперь он должен быть представлен на подпись президенту страны.

Власти Ирана ранее заявляли, что отсутствие осуждения руководством МАГАТЭ ударов Израиля по мирным ядерным объектам исламской республики может стать поводом для прекращения сотрудничества с агентством. В Тегеране отмечали, что все иранские ядерные объекты, подвергшиеся ударам Израиль и США, находились под надзором и защитой МАГАТЭ, которое не сделало ничего, чтобы предотвратить эти атаки.