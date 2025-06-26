О нас

МАГАТЭ не получало уведомлений от Ирана о прекращении сотрудничества

МАГАТЭ не получало уведомлений от Ирана о прекращении сотрудничества Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получило от Ирана официального уведомления о законопроекте, касающемся прекращения сотрудничества.
Другие страны
26 июня 2025 г. 19:12
МАГАТЭ не получало уведомлений от Ирана о прекращении сотрудничества

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получило от Ирана официального уведомления о законопроекте, касающемся прекращения сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в агентстве.

"Мы знаем про эти сообщения (о подготовке в Иране закона о приостановке сотрудничества - ред.). По состоянию на данный момент МАГАТЭ не получало официального уведомления от Ирана по этому вопросу", - заявил он.

Отметим, что 25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил текст законопроекта. Теперь он должен быть представлен на подпись президенту страны.

Власти Ирана ранее заявляли, что отсутствие осуждения руководством МАГАТЭ ударов Израиля по мирным ядерным объектам исламской республики может стать поводом для прекращения сотрудничества с агентством. В Тегеране отмечали, что все иранские ядерные объекты, подвергшиеся ударам Израиль и США, находились под надзором и защитой МАГАТЭ, которое не сделало ничего, чтобы предотвратить эти атаки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AEBA İrandan əməkdaşlığın dayandırılması barədə bildiriş almayıb

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi