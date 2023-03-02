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МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет необходимые обсуждения с Россией и Украиной по созданию безопасной зоны на Запорожской АЭС и надеется в скором времени получить результат.
Другие страны
2 марта 2023 г. 13:57
МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет обсуждения с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и надеется в скором времени получить результат.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам в Баку.

По словам Гросси, необходимо помнить, что эта АЭС расположена в зоне боевых действий и поэтому представляет огромную опасность. Именно по этой причине организация немедленно вмешалась в ситуацию.

При этом МАГАТЭ присутствует не только на Запорожской АЭС: "У нас также есть постоянные группы экспертов на всех других ядерных объектах Украины".

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Версия на азербайджанском языке AEBA Zaporojye AES-lə bağlı müzakirələrin uğurla nəticələnəcəyinə inanır
Версия на английском языке IAEA hopes for effective discussions on creation of safe zone around Zaporizhzha NPP

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