МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет необходимые обсуждения с Россией и Украиной по созданию безопасной зоны на Запорожской АЭС и надеется в скором времени получить результат.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет обсуждения с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и надеется в скором времени получить результат.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам в Баку.

По словам Гросси, необходимо помнить, что эта АЭС расположена в зоне боевых действий и поэтому представляет огромную опасность. Именно по этой причине организация немедленно вмешалась в ситуацию.

При этом МАГАТЭ присутствует не только на Запорожской АЭС: "У нас также есть постоянные группы экспертов на всех других ядерных объектах Украины".