МАГАТЭ: Местонахождение иранского урана невозможно подтвердить в текущих условиях

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что местонахождение запасов иранского урана невозможно подтвердить в условиях продолжающихся ударов Израиля по Ирану.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что местонахождение запасов иранского урана невозможно подтвердить в условиях продолжающихся ударов Израиля по Ирану.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, военные действия лишили инспекторов доступа к ядерным объектам страны.

По данным агентства, 409 килограммов высокообогащенного урана - этого количества, теоретически, достаточно для производства 10 ядерных боеголовок - должны были храниться под пломбой МАГАТЭ в подземном объекте в Исфахане. Однако генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в среду заявил, что их местонахождение остается неясным, поскольку Тегеран предупредил его, что в случае атаки Израиля запасы могут быть перемещены.

"Во время войны все ядерные объекты закрываются. Никакие инспекции и стандартная деятельность не проводятся", - заявил Гросси.

МАГАТЭ продолжает наблюдение за объектами через спутниковые изображения и пока не зафиксировало признаков перемещения урана. Если бы это произошло, это стало бы серьезным нарушением обязательств Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия.