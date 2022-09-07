МАГАТЭ: Иран нарастил запасы обогащенного до 60% урана

Тегеран нарастил запасы обогащенного до 60% урана до 55,6 кг, при дальнейшем обогащении этого запаса может хватить для создания ядерного оружия.

Тегеран нарастил запасы обогащенного до 60% урана до 55,6 кг, при дальнейшем обогащении этого запаса может хватить для создания ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на попавший в его распоряжение отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В теории 42 кг обогащенного до 60% урана достаточно для создания ядерной бомбы. Таким образом Иран уже превысил необходимые для разработки оружия объемы.

В отчете также отмечается, что Иран до сих пор не предоставил МАГАТЭ объяснений по поводу происхождения частиц урана на незадекларированных ядерных объектах.