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МАГАТЭ: Иран нарастил запасы обогащенного до 60% урана

МАГАТЭ: Иран нарастил запасы обогащенного до 60% урана Тегеран нарастил запасы обогащенного до 60% урана до 55,6 кг, при дальнейшем обогащении этого запаса может хватить для создания ядерного оружия.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 17:45
МАГАТЭ: Иран нарастил запасы обогащенного до 60% урана

Тегеран нарастил запасы обогащенного до 60% урана до 55,6 кг, при дальнейшем обогащении этого запаса может хватить для создания ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на попавший в его распоряжение отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В теории 42 кг обогащенного до 60% урана достаточно для создания ядерной бомбы. Таким образом Иран уже превысил необходимые для разработки оружия объемы.

В отчете также отмечается, что Иран до сих пор не предоставил МАГАТЭ объяснений по поводу происхождения частиц урана на незадекларированных ядерных объектах.

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