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МАГАТЭ: Деятельность на иранском ядерном объекте противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам

МАГАТЭ: Деятельность на иранском ядерном объекте противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 20:52
МАГАТЭ: Деятельность на иранском ядерном объекте противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на доклад организации.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен тем, что Иран внес существенные изменения в информацию о конструкции завода по обогащению топлива в Фордо в отношении производства высокообогащенного урана без предварительного уведомления агентства", - говорится в заявлении организации.

В частности, в ходе внезапной инспекции МАГАТЭ на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%.

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