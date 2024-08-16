МАГАТЭ проинформирован об утечке 25 тонн воды на втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о том, что 9 августа текущего года компания TEPCO обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о том, что 9 августа текущего года компания TEPCO обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Международное агентство по атомной энергии было проинформировано о том, что 9 августа 2024 года компания TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1", в результате которой из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника вытекло примерно 25 тонн воды. Вытекшая вода попала в дренаж на полу", - сказано в заявлении.

Кроме того, МАГАТЭ было проинформировано, что на данном этапе TEPCO не обнаружила распространения утечки на другие помещения.