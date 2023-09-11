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МАГАТЭ будет десятилетиями проверять качество воды после сброса с "Фукусимы-1"

МАГАТЭ будет десятилетиями проверять качество воды после сброса с "Фукусимы-1" Инспекторы МАГАТЭ будут десятилетиями собирать пробы воды и анализировать после сброса с АЭС "Фукусима".
Другие страны
11 сентября 2023 г. 19:45
МАГАТЭ будет десятилетиями проверять качество воды после сброса с Фукусимы-1

Инспекторы МАГАТЭ будут десятилетиями собирать пробы воды и анализировать после сброса с АЭС "Фукусима".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Мариано Гросси.

"Последний сбор проб и анализ морской воды возле АЭС показал, что уровень трития ниже принятого в Японии максимально допустимого уровня. Наш непредвзятый мониторинг будет продолжаться в течение всего времени сброса воды, который, как ожидается, займет десятилетия. Как я уже говорил, МАГАТЭ было там раньше и будет и после завершения этой деятельности", - заявил он совету управляющих МАГАТЭ.

Ранее Гросси обещал, что специалисты МАГАТЭ проверят безопасность "до последней капли воды".

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7 800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Оператор АЭС после сброса воды взял пробы морской воды и сообщил, что она соответствует требованиям безопасности.

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Версия на азербайджанском языке BAEA “Fukusima-1”dən axıdılan suyun keyfiyyətinə nəzarət edəcək
Версия на английском языке IAEA to check seawater quality for decades after discharge from Fukushima-1

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