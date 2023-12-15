О нас

Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю

Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю Датская судоходная компания AP Moller-Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 21:47
Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю

Датская судоходная компания AP Moller-Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил представитель компании.

"После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении датской корпорации. Компания направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.

В ночь на пятницу Центральное командование ВС США сообщило, что грузовое судно под флагом Гонконга Maersk Gibraltar подверглось нападению в Красном море с территории, подконтрольной мятежникам-хуситам. Позже Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, информировало об атаке с воздуха морского контейнеровоза Al Jasrah под флагом Либерии у берегов Йемена.

Ранее представитель мятежного движения Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah, что движение "Ансар Аллах" будет "препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi