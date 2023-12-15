Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю

Датская судоходная компания AP Moller-Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления.

Датская судоходная компания AP Moller-Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления.

Как передает Report , об этом агентству Reuters сообщил представитель компании.

"После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении датской корпорации. Компания направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.

В ночь на пятницу Центральное командование ВС США сообщило, что грузовое судно под флагом Гонконга Maersk Gibraltar подверглось нападению в Красном море с территории, подконтрольной мятежникам-хуситам. Позже Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, информировало об атаке с воздуха морского контейнеровоза Al Jasrah под флагом Либерии у берегов Йемена.

Ранее представитель мятежного движения Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah, что движение "Ансар Аллах" будет "препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат".