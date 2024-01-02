Maersk на неопределенный срок приостановила движение судов в Красном море

Датская судоходная компания Maersk решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море после нападения на одно из них.

Датская судоходная компания Maersk решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море после нападения на одно из них.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении перевозчика.

"После инцидента с нашим судном Maersk Hangzhou, произошедшего 30 декабря, мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления, - отмечается в тексте документа. - Расследование инцидента продолжается, и мы продолжим приостанавливать все перевозки грузов через этот район, пока будем оценивать постоянно меняющуюся ситуацию. В тех случаях, когда это наиболее целесообразно для наших клиентов, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды".

Ранее Maersk сообщила, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами. Но позже подтвердила попадание ракеты в контейнеровоз Hangzhou в субботу вечером.