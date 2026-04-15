    Мадьяр: Орбан снимет вето на кредит для Украины после возобновления работы Дружбы

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, как только будет возобновлена поставка нефти по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр в интервью государственному телевидению.

    В начале этой недели Мадьяр отметил, что Будапешт не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро.

    Он напомнил, что Венгрия все равно откажется от финансового участия в предоставлении кредита, согласно предварительным договоренностям с Европейским союзом. При этом Мадьяр добавил, что в Будапеште рассчитывают на возобновление работы поврежденного нефтепровода "Дружба" к концу апреля.

    "С учетом ситуации со стратегическими нефтяными резервами нынешнее правительство имеет огромную ответственность в отношении всего, что произойдет в следующие 20 - 30 дней", - сказал он.

    Орбан заблокировал выплату средств в связи со спором с Украиной по поводу перебоев в поставках нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате удара российского беспилотника в январе.

    Венгрия Виктор Орбан Петер Мадьяр Нефтепровод Дружба Европейский союз (ЕС)
    Madyar: Orban "Drujba" kəmərinin işi bərpa olunandan sonra Ukrayna ilə bağlı vetonu aradan qaldıracaq

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей