Мадьяр: Орбан снимет вето на кредит для Украины после возобновления работы "Дружбы"

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, как только будет возобновлена поставка нефти по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр в интервью государственному телевидению.

В начале этой недели Мадьяр отметил, что Будапешт не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро.

Он напомнил, что Венгрия все равно откажется от финансового участия в предоставлении кредита, согласно предварительным договоренностям с Европейским союзом. При этом Мадьяр добавил, что в Будапеште рассчитывают на возобновление работы поврежденного нефтепровода "Дружба" к концу апреля.

"С учетом ситуации со стратегическими нефтяными резервами нынешнее правительство имеет огромную ответственность в отношении всего, что произойдет в следующие 20 - 30 дней", - сказал он.

Орбан заблокировал выплату средств в связи со спором с Украиной по поводу перебоев в поставках нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате удара российского беспилотника в январе.