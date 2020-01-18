Мадуро заявил Папе Римскому, что венесуэльцы уходят из католицизма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви, компрометировавшей себя политическими действиями, в евангелизм.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40 процентов граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - сообщил Мадуро в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция опубликована в Twitter президента.

По мнению Мадуро, это явление последних лет обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.

Президент Венесуэлы напомнил, как в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара, куда стекаются около 4 миллионов человек, в последние два дня было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо, что, по словам Мадуро, вызвало массовое неприятие.