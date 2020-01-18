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Мадуро заявил Папе Римскому, что венесуэльцы уходят из католицизма

Мадуро заявил Папе Римскому, что венесуэльцы уходят из католицизма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви, компрометировавшей себя политическими действиями, в евангелизм.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40 процентов граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - сообщил Мадуро в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция опубликована в Twitter президента.

По мнению Мадуро, это явление последних лет обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.

Президент Венесуэлы напомнил, как в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара, куда стекаются около 4 миллионов человек, в последние два дня было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо, что, по словам Мадуро, вызвало массовое неприятие.

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