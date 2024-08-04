Мадуро заявил о задержании более 2 тыс. участников беспорядков в Венесуэле

В ходе протестов против переизбрания Николаса Мадуро на пост президента Венесуэлы были арестованы около 2 тыс. человек.

В ходе протестов против переизбрания Николаса Мадуро на пост президента Венесуэлы были арестованы около 2 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом глава государства сообщил своим сторонникам на субботнем митинге в Каракасе.

"На этот раз прощения не будет", - сказал он.

Он заявил, что в отличие от беспорядков в стране в 2014 и 2017 годах, эти волнения не продлятся долго, всем виновным Мадуро пообещал "максимальное наказание".

Отмечается, что поддержать Мадуро на марше и мотопробеге в субботу по улицам Каракаса, завершающихся митингом у дворца Мирафлорес, пришли тысячи сторонников, тем временем тысячи оппозиционеров собрались на митинг на одном из проспектов на востоке города.

Ранее венесуэльский лидер сообщил, что при беспорядках в стране погибли двое военных.