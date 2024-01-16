Мадуро заявил о срыве попыток государственного переворота в Венесуэле

В минувшем году были сорваны четыре заговора с целью осуществить государственный переворот в Венесуэле и попытки убийства главы государства, министра обороны и других руководителей страны.

В минувшем году были сорваны четыре заговора с целью осуществить государственный переворот в Венесуэле и попытки убийства главы государства, министра обороны и других руководителей страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном послании Национальной ассамблее (парламенту), которое транслировали все венесуэльские телеканалы.

Президент указал, что заговоры венесуэльских ультраправых, которые "были раскрыты в мае, августе, ноябре и декабре прошлого года", планировались в Майами и Боготе в сотрудничестве "с ЦРУ и Управлением по борьбе с распространением наркотиков США в Колумбии, которые продолжают действовать против Венесуэлы".

Мадуро отметил, что с целью его убийства были подкуплены высокопоставленные офицеры в штатах Сулия и Тачира, однако благодаря действиям разведки удалось вовремя сорвать покушение. Были также предотвращены попытки убийства министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и губернатора штата Тачира Фредди Берналя. Подробности планировавшихся "заговоров будут раскрыты в ближайшее время", подчеркнул президент.