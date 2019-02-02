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    Мадуро заявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась.

    Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на Europa Press, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления на митинге в Каракасе.

    Мадуро во время выступления также прокомментировал предложения оппозиции о гуманитарной помощи для разрешения кризиса в Венесуэле.

    «Пришло время искать решения. Венесуэла не нищая, нам ни от кого не нужна помощь», - заявил он.

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