​Мадуро заявил о полном контроле над Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство полностью контролирует страну, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть полный контроль правительства, управления вооруженными боливарианскими силами, контроль над национальной территорией. Я, как конституционный президент, управляю национальными отношениями, международными связями, веду государственную повестку дня, выполняя все мои обязательства", - заявил он в эфире государственного телевидения.

Мадуро заверил, что его правительство будет продолжать править страной "с конституцией в руке, в мире, демократически, вместе с народом".

Попытку прихода оппозиции к власти в лице главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо Мадуро назвал "тремя месяцами клоунады североамериканского империализма, который пытается напасть на власть в Венесуэле".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.