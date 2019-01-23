Мадуро заявил о пересмотре отношений с Вашингтоном

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что после заявления американского вице-президента Майка Пенса, Каракас пересмотрит свою политику в отношении Вашингтона.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил teleSUR.

«Я поручил главе МИД Венесуэлы начать полный пересмотр отношений с США и принять политические меры», – заявил Мадуро, отметив, что Пенс нарушил «все правила игры».

Ранее сообщалось, что Пенс провёл телефонные переговоры с главой оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо.

В ходе беседы он заявил, что США поддерживают Нацассамблею.

Впоследствии вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила своего американского коллегу во вмешательстве во внутренние дела страны.