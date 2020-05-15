Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящемся вторжении в Венесуэлу заявил в четверг, что новые группы наемников готовятся в Колумбии, чтобы вторгнуться в Боливарианскую Республику.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Новые группы наемных убийц и террористов снова формируются в Колумбии. У нас есть данные, имена, фамилии, места их расположения", - заявил Мадуро, выступление которого в Каракасе транслировалось по государственному телевидению.

Президент Боливарианской Республики добавил, что за этим процессом стоит колумбийский лидер Иван Дуке. "Все снова указывает на Ивана Дуке", - утверждал Мадуро.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.