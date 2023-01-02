Мадуро заявил о готовности восстановить отношения с США

Власти Венесуэлы готовы нормализовать отношения с США

Власти Венесуэлы готовы нормализовать отношения с США

Как сообщает Report , об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

По его словам, речь идет о налаживании дипломатических, консульских и политических отношений как с действующей американской администрацией, так и с будущим руководством Соединенных Штатов.

"Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений как с этим правительством США, так и с будущим", - заявил он.

Официально отношения Венесуэлы с Соединенными Штатами были разорваны в 2019 году, когда США признали главу парламента Хуана Гуайдо президентом после выборов в 2018 году.