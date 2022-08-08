Мадуро заявил о готовности восстановить братские отношения с Колумбией

Глава Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Густаво Петро со вступлением в должность президента Колумбии.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Густаво Петро со вступлением в должность президента Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, лидер Боливарианской республики выразил готовность развивать отношения между двумя странами.

"Я протягиваю руку народу Колумбии, президенту Густаво Петро, чтобы восстановить братские отношения на основе уважения и любви между народами", — заявил Мадуро. Соответствующее видеообращение обнародовано в Twitter.

Президент Венесуэлы назвал это вторым шансом для благополучия, счастья и мира. Он также пожелал Петро удачи.

В ходе предвыборной кампании новый президент, представитель левых сил, заявлял о готовности восстановить дипломатические отношения с Каракасом. Они были разорваны в феврале 2019 года, тогда Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом, а не Мадуро.