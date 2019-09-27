​Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией при поддержке Осло

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы к переговорам с оппозицией при посредничестве Осло.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Венесуэла не закрывает двери. Если инициатива диалога (при поддержке) Осло будет возобновлена, мы были бы готовы немедленно присоединиться к ней, потому что двери открыты для политического диалога», — отметил Мадуро.

При этом он уточнил, что речь идет о переговорах с представителями лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.