Мадуро заявил, что за покушение на него заплатили $20 млн

Попытка покушения на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринятая в августе 2018 года, стоила около 20 млн долларов.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он сообщил в ходе выступления перед военными.

"Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", - заявил Мадуро.

Также венесуэльский лидер поблагодарил сотрудников разведки и правоохранителей за отвагу и доблесть при защите главы государства.