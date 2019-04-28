Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ и не станет "колонией США"

Венесуэла никогда вновь не станет членом Организации американских государств (ОАГ), которая является "министерством колоний США".

Такое заявление в субботу в "Твиттере" сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы освободились от министерства колоний США, института по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша независимая родина говорит ОАГ "прощай". Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся", - написал он.

В субботу власти Венесуэлы объявили, что страна больше не является членом ОАГ, поскольку она использовалась для проведения государственных переворотов в регионе. Еще в апреле 2017 года Венесуэла направила в организацию заявление о выходе из ее состава.