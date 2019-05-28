Мадуро заявил, что судам с едой и бензином не дают прибыть в Венесуэлу

Судам с бензином и продуктами питания не дали прибыть в Венесуэлу, власти ищут пути решения этой проблемы, сообщил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На прошлой неделе в отношении десяти судов (с бензином) был совершен саботаж, чтобы они не добрались до венесуэльского побережья, в любом случае эта проблема в процессе решения, и мы нормализуем и стабилизируем ситуацию", - сказал президент.

Он далее сообщил о таких же проблемах с судами с продуктами питания для венесуэльской программы обеспечения населения.

При этом Мадуро не пояснил, о каких конкретно судах идет речь, из каких портов они следовали, и кто помешал им достичь Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.