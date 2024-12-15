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Мадуро заявил, что страны Боливарианского альянса выступают за многополярный мир

Мадуро заявил, что страны Боливарианского альянса выступают за многополярный мир Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) участвуют в строительстве многополярного справедливого мира.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 03:19
Мадуро заявил, что страны Боливарианского альянса выступают за многополярный мир

Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) участвуют в строительстве многополярного справедливого мира.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Television, об этом заявил на пленарном заседании XXIV саммита АЛБА в Каракасе президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Рассвет и надежда на новый мир стали реальностью, Боливарианский альянс для народов Америки создан 20 лет назад для того, чтобы придать импульс строительству многополярного, многоцентричного, справедливого мира без гегемонии", - заявил Мадуро и призвал "к единству политических течений" Латинской Америки.

Президент указал на необходимость "крепить единство революционных, независимых секторов, единство правительств и народов АЛБА, а также прогрессивных течений братских стран Латинской Америки и Карибского бассейна". Мадуро предложил сформировать "фронт в защиту мира, независимости" латиноамериканского региона. Он выразил уверенность в том, что правительства и народы стран АЛБА в единстве одержат победу".

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