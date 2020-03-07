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Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы

​Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы

Соединенные Штаты готовят план войны против Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро во время встречи с губернаторами и мэрами в Каракасе.

"Они (власти США) решили создать план, чтобы принести войну, терроризм, дестабилизировать Венесуэлу и наполнить ее насилием, обострить вооруженный конфликт и оправдать военное вмешательство в нашу страну", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что помощником США в этом должна стать Бразилия. "Мы просим демократические, гуманистические круги, народ Бразилии и вооруженные силы (этой страны) остановить любые авантюры Жаира Болсонару, при поддержке Дональда Трампа, против Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

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