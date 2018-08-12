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    Мадуро заявил, что приказ о покушении на его жизнь отдал экс-глава Колумбии

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бывший глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос был тем, кто приказал осуществить 4 августа покушение на него.

    Как передает Report, об этом сообщает VTV.

    Венесуэльский лидер указал, что именно Сантос подготовил нападение, воспользовавшись помощью оппозиционных политиков.

    По мнению Мадуро, экс-глава Колумбии действовал совместно с оппозиционным членом Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом.

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