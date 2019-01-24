Мадуро заявил, что президент Турции выразил свою поддержку Венесуэле - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою поддержку действующим венесуэльским властям.

"Недавно я получил звонок от президента Турции [Эрдогана]. Наш друг сказал мне выступить и передать народу Венесуэлы, что Турция его поддерживает", - заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее в среду спикер оппозиционной Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.