Мадуро заявил, что обстановка в Венесуэле находится под строгим контролем

Положение в Венесуэле находится под контролем после попыток преступных банд и террористических группировок дестабилизировать положение в стране, не признавая итоги президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Маду

Положение в Венесуэле находится под контролем после попыток преступных банд и террористических группировок дестабилизировать положение в стране, не признавая итоги президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión, об этом президент республики заявил на заседании Национального совета продуктивной экономики.

"Напряженность, которая возникала в воскресенье, понедельник и вторник, сегодня находится под контролем и с каждым днем будет строже контролироваться, чтобы обеспечить мир, работу, благосостояние и производство", - заявил Мадуро.

"Мы арестовали больше 1,2 тыс. преступников и ведем поиски еще 1 тыс., которых тоже арестуем", - отметил президент. Он указал, что террористов "подготовили в Техасе, США, Колумбии, Перу и Чили", и сообщил, что "существуют видео этих тренировок".

Мадуро добавил, что, "выполняя приказы, преступники сожгли более 300 полицейских постов, потому что эти посты обеспечивают защиту населения". Он подчеркнул, что террористы снимали и распространяли видео поджогов, чтобы "совершить первый в истории "кибернетический переворот". Президент подчеркнул, что 80% преступников были под воздействием наркотиков и алкоголя.

"Мы отлавливаем их одного за другим, и им не будет прощения", - заявил глава государства и сообщил о подготовке двух тюрем строгого режима, которые будут введены в строй через 15 дней. "Все бандиты будут заключены в тюрьмы строжайшего режима", - сказал президент и подчеркнул, что в соответствии с конституцией бандам не будет прощения.