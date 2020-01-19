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Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США

Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сам заявил в интервью The Washington Post.

"Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. Отношения, основанные на уважении и диалоге приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула", - заявил Мадуро в интервью изданию.

При этом венесуэльский президент заявил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним, отмечает газета.

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