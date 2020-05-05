​Мадуро: Задержаны сотрудники личной охраны Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что были пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.
Мадуро отметил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое американских граждан, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
"Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter.
На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему "сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности".
По словам Мадуро, сейчас все задержанные, включая двух граждан США, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра на севере страны, где была совершена попытка вторжения с моря.