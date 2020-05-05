​Мадуро: Задержаны сотрудники личной охраны Трампа

Николас Мадуро https://report.az/storage/news/443bd781371dcac6ecf82c21ac1fd549/8ee77a5f-a143-451e-9612-72260f18769e_292.jpg

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что были пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

Мадуро отметил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое американских граждан, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

"Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter.

На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему "сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности".

По словам Мадуро, сейчас все задержанные, включая двух граждан США, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра на севере страны, где была совершена попытка вторжения с моря.