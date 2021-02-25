О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум

Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум Президент Венесуэлы Николас Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций. По его словам, Венесуэла не намерена мириться с вмешательством во внутренние дела
Другие страны
25 февраля 2021 г. 06:42
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций. По его словам, Венесуэла не намерена мириться с вмешательством во внутренние дела.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите свою позицию, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза", — подчеркнул венесуэльский лидер, добавив, что его страна умеет отвечать на угрозы.

Мадуро напомнил, что ЕС внес в санкционный список высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов парламента. Причиной введения ограничений стали "решения, подрывающие демократию» и нарушения прав человека.

В ответ на эти меры Венесуэла объявила персоной нон-грата и выслала главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педроса, дав ей 72 часа на сборы.

В декабре Евросоюз не признал результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Байден разрешил иностранцам въезд в США
Байден разрешил иностранцам въезд в США
25 февраля 2021 г. 05:01
Байден продлил санкции Трампа против Кубы
Байден продлил санкции Трампа против Кубы
25 февраля 2021 г. 02:25
Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19
Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19
24 февраля 2021 г. 20:56
Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике
Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике
24 февраля 2021 г. 20:11
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч
24 февраля 2021 г. 19:46
На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв
На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв
24 февраля 2021 г. 19:19
На Украине началась вакцинация от коронавируса
На Украине началась вакцинация от коронавируса
24 февраля 2021 г. 17:06
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
24 февраля 2021 г. 12:33
Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок
Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок
24 февраля 2021 г. 10:44
В Индии фермеры угрожают взять в осаду парламент
В Индии фермеры угрожают взять в осаду парламент
24 февраля 2021 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi