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Мадуро: Венесуэла потребует от Испании репарации за колониальный грабеж

Мадуро: Венесуэла потребует от Испании репарации за колониальный грабеж Венесуэла поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании репараций от Великобритании и в свою очередь намерена потребовать выплаты репараций от Испании за грабежи времен колониализма и рабство, от которого пострадали коренные американцы и ввезенн
Другие страны
15 октября 2024 г. 06:52
Мадуро: Венесуэла потребует от Испании репарации за колониальный грабеж

Венесуэла поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании репараций от Великобритании и в свою очередь намерена потребовать выплаты репараций от Испании за грабежи времен колониализма и рабство, от которого пострадали коренные американцы и ввезенные африканцы.

Как передает Report, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

"Венесуэла не только поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании (к Великобритании - ред.) о репарациях, но Венесуэла хочет вместе с группой латиноамериканских стран также предъявить серьезные требования к Испании о выплате репараций за кражу и грабежи наших земель, а также рабство и страдания, которые пережили наши предки из числа коренного населения и наши африканские дедушки и бабушки. И должна быть справедливость, справедливость и историческая репарация, а не повторение колониальных методов или схем", - заявил венесуэльский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Maduro: Venesuela müstəmləkə talanına görə İspaniyadan təzminat tələb edəcək

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