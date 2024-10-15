Мадуро: Венесуэла потребует от Испании репарации за колониальный грабеж

Венесуэла поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании репараций от Великобритании и в свою очередь намерена потребовать выплаты репараций от Испании за грабежи времен колониализма и рабство, от которого пострадали коренные американцы и ввезенн

Венесуэла поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании репараций от Великобритании и в свою очередь намерена потребовать выплаты репараций от Испании за грабежи времен колониализма и рабство, от которого пострадали коренные американцы и ввезенные африканцы.

Как передает Report , об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

"Венесуэла не только поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании (к Великобритании - ред.) о репарациях, но Венесуэла хочет вместе с группой латиноамериканских стран также предъявить серьезные требования к Испании о выплате репараций за кражу и грабежи наших земель, а также рабство и страдания, которые пережили наши предки из числа коренного населения и наши африканские дедушки и бабушки. И должна быть справедливость, справедливость и историческая репарация, а не повторение колониальных методов или схем", - заявил венесуэльский лидер.