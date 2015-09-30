Мадуро: Венесуэла инициировала с США диалог, аналогичный кубинскому

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Венесуэла инициировала диалог с США в духе аналогичных переговоров Кубы с Вашингтоном, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Мы инициировали диалог с властями США в таком же духе, как его начала Куба с США. Мы надеемся, что мы сможем убрать дамоклов меч, который навис сейчас над людьми Венесуэлы", — сказал он.

Ранее госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на то, что восстановление отношений с Кубой поможет диалогу с Венесуэлой и прекращению войны в Колумбии.

По его словам, это является целью США.

США и Куба официально восстановили отношения 20 июля после более чем полувекового перерыва. Кубинская сторона открыла свое посольство в Вашингтоне в тот же день, американская подняла звездно-полосатый флаг над миссией в Гаване 14 августа в присутствии госсекретаря Джона Керри.