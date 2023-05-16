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Мадуро: Венесуэла больше никогда не вернется в ОАГ

Мадуро: Венесуэла больше никогда не вернется в ОАГ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что его страна никогда не вернется в Организацию американских государств (ОАГ).
Другие страны
16 мая 2023 г. 07:10
Мадуро: Венесуэла больше никогда не вернется в ОАГ
Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что его страна никогда не вернется в Организацию американских государств (ОАГ).

Как передает Report, об этом он сказал в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро считает, что ОАГ должна быть распущена. По словам президента, организация на протяжении 70 лет одобряла все государственные перевороты и интервенции в Латинской Америке и в Карибском бассейне, в таких странах, как Чили, Бразилия, Гондурас, Парагвай, Боливия. Поэтому, подчеркнул Мадуро, Венесуэла вышла из состава ОАГ и никогда больше в нее не вернется.

Мадуро отметил, что ОАГ имеет "ужасную историю" и в настоящий момент превратилась в «ничто, в руины, которые должны исчезнуть». Он заявил, что организация заслуживает стать "жутким музеем цинизма и интервенций". Мадуро полностью согласился с мнением президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, заявившего, что ОАГ "уже ни для чего не служит".

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Версия на азербайджанском языке Maduro ölkəsinin Amerika Dövlətləri Təşkilatına qayıtmayacağını bildirib

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